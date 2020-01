Indonesia-Cina: Giacarta mobilita pescatori in disputa territoriale Natuna (2)

- La sovranità indonesiana sulle isole Natuna e sulle acque circostanti non può essere oggetto di negoziato. Lo ha dichiarato oggi il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, commentando l’intrusione di navi cinesi nella zona economia esclusiva di Giacarta al largo dell’arcipelago di 272 isole, cui si sovrappone in parte la vasta area del Mar Cinese Meridionale rivendicata da Pechino. “Credo che le dichiarazioni (da parte di membri del governo indonesiano) sino a questo momento siano state chiare. La sovranità sul nostro territorio non è negoziabile”, ha detto Widodo durante una riunione di gabinetto. Secondo gli ultimi resoconti della stampa indonesiana, le imbarcazioni cinesi – numerosi pescherecci e un gruppo di tre pattugliatori della Guardia costiera di Pechino – rifiutano di lasciare le acque contese, nonostante le Forze armate di Giacarta si apprestino ad inviare altre quattro navi nell’area, in aggiunta alle tre navi e ai due aeroplani dispiegati la scorsa settimana. (segue) (Fim)