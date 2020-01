Indonesia-Cina: Giacarta mobilita pescatori in disputa territoriale Natuna (4)

- La disputa, non la prima del genere a dividere i due paesi, ha avuto origine il 30 dicembre scorso, quando il governo dell'Indonesia ha convocato l'ambasciatore cinese a Giacarta per denunciare l'avvenuto ingresso nella propria Zee da parte di un guardacoste della Cina. Successivamente, senza citare le isole Natuna, il portavoce del ministero degli Esteri cinese aveva affermato che la Cina si muove sempre in un quadro di piena legalità e che storicamente i suoi pescatori sono presenti in tutto il Mar Cinese Meridionale. Da molti anni esiste un forte clima di tensione nel Mar Cinese Meridionale e nelle acque limitrofe. I paesi costieri del Sud-est asiatico – Filippine e Vietnam su tutti, oltre alla stessa Indonesia – accusano la Cina di violare le loro Zee e di attuare una politica aggressiva di occupazione e sfruttamento a fini militari ed energetici delle molte isole oggetto di contesa internazionale. (segue) (Fim)