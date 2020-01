Indonesia-Cina: Giacarta mobilita pescatori in disputa territoriale Natuna (5)

- "Le rivendicazioni della Cina sull'esistenza di una propria zona economica esclusiva, basate sul fatto che i suoi pescatori vi sono presenti da tempo, non hanno base legale e non sono mai state riconosciute dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", è scritto in un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri indonesiano, che poi richiama il respingimento della medesima motivazione avvenuto nel 2016 nell'arbitrato internazionale tra la Cina e il Vietnam sulle contese isole Spratly. (segue) (Fim)