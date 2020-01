Cina: rappresentante Onu Zhang, da Pechino contributo costruttivo a pace in Medio Oriente (2)

- "Sollecitiamo gli Stati Uniti a non abusare della forza e a chiedere alle parti interessate di esercitare moderazione e cercare soluzione attraverso il dialogo. Allo stesso tempo, la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Iraq dovrebbero essere rispettate", ha dichiarato l'inviato. Nel sottolineare che il Consiglio di sicurezza ha la responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, Zhang ha affermato che la comunità internazionale, incluso il Consiglio, dovrebbe lavorare per ridurre le tensioni. "La Cina è pronta a mantenere una stretta comunicazione con le parti interessate, una posizione giusta e obiettiva, difendere il diritto internazionale, l'equità e la giustizia e mantenere la pace e la stabilità nella regione del Golfo e in Medio Oriente", ha affermato. (segue) (Cip)