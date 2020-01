Cina: settore consegne espresse crescerà del 18 per cento nel 2020

Il settore delle consegne espresse in Cina dovrebbe mantenere una crescita costante nel 2020: circa 74 miliardi di pacchi verranno gestiti entro l'anno, in crescita del 18 per cento circa rispetto al 2019. Lo ha dichiarato oggi l'Ufficio postale statale cinese (Spb). Secondo l'Spb, le entrate totali dell'azienda potrebbero aumentare del 16 per cento su base annua a 866 miliardi di yuan (circa 267,5 miliardi di dollari). La Cina ha visto circa 63 miliardi di pacchi espressi gestiti nel 2019, con un aumento del 24 per cento su base annua. I ricavi delle attività commerciali sono cresciuti del 23 per cento, attestandosi a circa 745 miliardi di yuan (oltre 106 miliardi di dollari). Il paese si è confermato il più grande mercato al mondo di consegne espresse per sei anni consecutivi, con circa 20 mila imprese di corriere espresso e oltre tre milioni di dipendenti.