Cina: Baca centrale delinea politiche e attività per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese (Banca del popolo, o Pboc) ha delineato le principali politiche e attività per il 2020 durante la conferenza di lavoro annuale tenutasi a Pechino. In una dichiarazione online pubblicata dopo la riunione, la banca ha spiegato che le politiche sono destinate, tra l'altro, a garantire condizioni monetarie e finanziarie sane nel 2020. La politica monetaria sarà prudente e moderatamente flessibile. La Pboc ha spiegato che la Cina rafforzerà i suoi aggiustamenti anticiclici e manterrà una liquidità ragionevolmente abbondante nel sistema bancario. La baca ha inoltre messo in evidenza la riforma dei tassi di interesse basata sul mercato e il progresso dell'emissione di obbligazioni perpetue da parte delle banche per il reinvestimento del capitale. La Banca ha inoltre affermato che la Cina istituirà e migliorerà i meccanismi di recupero, condivisione delle perdite, nonché incentivi e vincoli delle istituzioni finanziarie. (segue) (Cip)