Cina: Baca centrale delinea politiche e attività per il 2020 (2)

- Continueranno i lavori per affrontare i rischi dei principali istituti finanziari in conformità con le leggi e i regolamenti. La banca centrale ha inoltre sottolineato continue operazioni speciali per far fronte ai rischi finanziari di Internet e progressi più rapidi nella creazione di un sistema di gestione a lungo termine per il finanziamento immobiliare. Pboc garantirà inoltre un maggiore sostegno finanziario alla riforma strutturale dal lato dell'offerta per allentare la tensione per le piccole imprese. Il lavoro su questo fronte includerà un migliore utilizzo degli strumenti politici, tra cui un coefficiente di fabbisogno di riserva mirato, il prestito e la riscoperta per migliorare efficacemente il finanziamento alle piccole e microimprese. (segue) (Cip)