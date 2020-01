Cina: Baca centrale delinea politiche e attività per il 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno compiuti sforzi per sostenere il sostegno creditizio alle aree chiave e ai collegamenti deboli. La banca si concentrerà su aree con estrema povertà e darà più energia alle industrie locali con un sostegno finanziario per aiutare il paese a vincere la battaglia contro la povertà. La Pboc ha sottolineato nel documento gli sforzi energici nello sviluppo del mercato obbligazionario del paese e i continui progressi nel miglioramento della connettività tra le infrastrutture del mercato obbligazionario. Nel frattempo, la Cina farà sforzi attivi e prudenti per promuovere l'internazionalizzazione del renminbi e sosterrà sforzi pionieristici per l'approfondimento della riforma del sistema di gestione dei cambi nelle zone pilota di libero scambio del paese e nei porti di libero scambio. (segue) (Cip)