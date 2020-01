Cina: Baca centrale delinea politiche e attività per il 2020 (4)

- Nel 2020 la Cina lavorerà per stabilire e migliorare le regole di base per la supervisione della tecnologia finanziaria e svolgere un lavoro solido nel programma pilota di innovazione e supervisione fintech, ha spiegato la banca. La Pboc promuoverà costantemente la ricerca e lo sviluppo della valuta digitale legale della Cina. La banca ha inoltre spiegato che verranno compiuti sforzi per approfondire le riforme in settori quali il finanziamento della scienza e dell'innovazione, quello verde e inclusivo. Pboc ha inoltre affermato che il paese rafforzerà lo sviluppo del meccanismo di coordinamento antiriciclaggio e continuerà a rafforzare la vigilanza antiriciclaggio. (Cip)