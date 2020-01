Cina: ministro degli Esteri Wang Yi in Africa da oggi al 13 gennaio

- Per la trentesima volta consecutiva i vertici politici della Cina scelgono l'Africa per la prima missione ufficiale dell'anno: da oggi al 13 gennaio il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sarà impegnato in una trasferta con tappe in Egitto, Gibuti, Eritrea, Burundi e Zimbabwe. Lo ha annunciato il portavoce del suo ministero, Geng Shuang, sottolineando che Pechino intende "dare seguito alle conclusioni dell'ultima edizione del forum di cooperazione Cina-Africa nel 2018". In quell'occasione il presidente cinese Xi Jinping annunciò l'impegno del suo paese a stanziare sessanta miliardi di dollari in prestiti e investimenti in Africa. Il primo forum si è svolto vent'anni fa. Da allora la Cina ha progressivamente rafforzato la propria presenza politica ed economica in Africa. Nel 2018 il valore degli scambi commerciali tra Cina e Africa ha raggiunto i 204,2 miliardi di dollari, con un aumento del 20 per cento su base annua, e la Cina si è confermata il primo partner commerciale del continente africano per il decimo anno consecutivo. (Cip)