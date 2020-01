Medio Oriente: Pechino esorta Usa a non abusare della forza

- La Cina ha esortato gli Stati Uniti a non abusare della forza e ha invitato le parti interessate a esercitare moderazione per prevenire un'escalation nel Medio Oriente e nella regione del Golfo. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, commentando le ricadute del raid aereo statunitense che ha portato alla morte del generale iraniano Qasem Soleimani. "Il peggioramento delle tensioni nel Medio Oriente e nella regione del Golfo è l'ultima cosa che tutti vogliono vedere. Garantire la pace e la stabilità nella regione è di vitale importanza per tutto il mondo", ha affermato Geng. Il portavoce ha aggiunto che la politica di potere è sempre risentita e di breve durata, ed ha aggiunto che l'avventurismo militare degli Stati Uniti è contrario alle norme di base che regolano le relazioni internazionali e aggrava le tensioni e le turbolenze nella regione. "Esortiamo gli Stati Uniti a non abusare della forza e chiediamo alle parti interessate di esercitare moderazione per prevenire un'escalation. Dovrebbero essere compiuti sforzi per riprendere il dialogo e la consultazione il più presto possibile per allentare le tensioni", ha aggiunto Geng. La Cina continuerà a sostenere un obiettivo e solo a posizionare e svolgere un ruolo costruttivo nel mantenimento della pace e della sicurezza in Medio Oriente e nella regione del Golfo, ha affermato il portavoce.(Cip)