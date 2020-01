Penisola coreana: Moon cita “disperato bisogno” di migliori relazioni inter-coreane (2)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anticipato la presentazione al mondo di una “nuova arma strategica durante il suo discorso in occasione del nuovo anno, in un clima di rinnovata tensione con gli Stati Uniti per l’assenza di progressi nel dialogo sulla denuclearizzazione. Le parole del leader nordcoreano sono state rilanciate ieri dai media di Stato di quel paese. Kim non ha esplicitamente revocato l’impegno assunto da Pyongyang a congelare i test di missili balistici intercontinentali (Icbm) e testate nucleari, ma le sue dichiarazioni paiono suggerire tale proposito. Il presidente Usa, Donald Trump, ha prontamente replicato, sollecitando Kim a non cedere a provocazioni che rappresenterebbero una minaccia diretta alla sicurezza degli Stati Uniti. L’ultimo test balistico di un Icbm da parte della Corea del Nord risale a novembre 2017; il mese scorso, però, Pyongyang avrebbe collaudato in ben due occasioni un propulsore a combustibile liquido per missili a lungo raggio; il Nord ha inoltre effettuato una serie di test di missili a corto raggio a partire dallo scorso maggio. (segue) (Git)