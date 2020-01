Penisola coreana: Moon cita “disperato bisogno” di migliori relazioni inter-coreane (7)

- Il vicesegretario di Stato e inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, ha concluso all’inizio di dicembre il suo viaggio ufficiale di una settimana nella regione asiatica, durante il quale ha fatto tappa in Corea del Sud, in Giappone e in Cina, per una sosta fuori programma di due giorni. A dispetto degli appello rivolti dal funzionario a Pyongyang, la visita non sembra aver aumentato le possibilità di un rilancio dei colloqui di alto livello tra Washington e Pyongyang sulla denuclearizzazione; le autorità Usa temono che il Nord si appresti a condurre un nuovo test balistico il giorno di Natale, dopo i collaudi di motori per razzi delle ultime settimane, e le minacce di abbandonare definitivamente il dialogo entro la fine del 2019. (segue) (Git)