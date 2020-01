Penisola coreana: Moon cita “disperato bisogno” di migliori relazioni inter-coreane (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sosta di due giorni in Cina, Biegun ha chiesto a Pechino di ricorrere a tutta la propria influenza sulla Corea del Nord per spingerla a riprendere il dialogo; negli Usa, però, si sta rafforzando un fronte bipartisan di legislatori che chiede di inasprire ulteriormente le sanzioni a carico di Pyongyang, una decisione che se adottata potrebbe segnare la fine degli sforzi negoziali profusi negli ultimi due anni. A Pechino l’inviato Usa ha incontrato il viceministro degli Esteri cinese, Luo Zhaohui, a cui parere la Corea del Nord “non ha ancora abbandonato la via del dialogo e dei negoziati". (segue) (Git)