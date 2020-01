Penisola coreana: Moon cita “disperato bisogno” di migliori relazioni inter-coreane (9)

- Durante la sosta a Seul, Biegun ha criticato Pyongyang per il tono “ostile” delle sue recenti dichiarazioni ufficiali, ribadendo al contempo che gli Usa non si sono dati alcuna scadenza temporale per i negoziati con quel paese asiatico. Biegun è atterrato a Seul domenica, 15 dicembre, per un incontro con l’omologo sudcoreano Lee Do-hoon. Nel corso di una conferenza stampa, questa mattina, il funzionario statunitense ha dichiarato che la Corea del Nord “Sa come contattarci”. “E’ tempo per noi tutti di fare il nostro lavoro. Sistemiamo le cose”, ha detto Biegun in merito agli sforzi negoziali per la denuclearizzazione in corso da due anni. Washington, ha detto l’inviato, è decisa a realizzare gli accordi raggiunti tra i leader dei due paesi in occasione del summit di giugno 2018 a Singapore. Biegun ha aggiunto che Washington ha proposto “diverse opzioni creative” per giungere alla denuclearizzazione della Penisola coreana. (segue) (Git)