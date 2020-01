Indonesia-Cina: Widodo, Giacarta non negozierà sovranità Natuna (2)

- L'Indonesia ha compiuto un nuovo passo in merito alla presunta violazione da parte della Cina della sua economica esclusiva (Zee) al largo delle isole Natuna, nel Mar Cinese Meridionale. Nursyawal Embut, direttore dell'Agenzia indonesiana per la sicurezza marittima, ha annunciato la scorsa settimana, su indicazione del governo, l’intensificazione dei pattugliamenti in mare “per evitare navigazioni e attività di pesca illegali in violazione della nostra integrità territoriale". Il ministro degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, ha ribadito le accuse alla Cina: "La zona economica esclusiva dell'Indonesia è stata istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La Cina aderisce alla Convenzione e quindi ha l'obbligo di rispettarla". (segue) (Fim)