Indonesia-Cina: Widodo, Giacarta non negozierà sovranità Natuna (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indonesiano ha così contestato le parole in precedenza espresse dal portavoce del ministero degli Esteri cinese. Quest'ultimo aveva affermato che la Cina si muove in un quadro di piena legalità nei confronti dell'Indonesia allo stesso modo di come avviene nei confronti delle Filippine. La disputa trae origine dalla formale protesta dell'Indonesia con la Cina per l'ingresso di un guardacoste della Marina cinese nella propria zona economica esclusiva a nord delle isole Natuna. Il governo indonesiano aveva apertamente parlato di "violazione della sovranità" e denunciato nuovamente le attività di pesca illegale svolte da navigli cinesi. (Fim)