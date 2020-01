Cina: Xi Jinping incontra omologo di Kiribati (2)

- "I fatti hanno dimostrato che è nell'interesse di entrambi i popoli ripristinare i legami diplomatici, e che i legami bilaterali godono di ampie prospettive", ha affermato Xi. Definendo la visita di Mamau in Cina "un importante punto di riferimento nei legami Cina-Kiribati", Xi ha detto che Pechino è pronta a lavorare con il paese del Pacifico per proiettare i legami bilaterali a un nuovo livello. Xi ha invitato entrambi i paesi ad approfondire la reciproca comprensione politica, sottolineando che la Cina ha sempre sostenuto che tutti i paesi, non importa se grandi o piccoli, dovrebbero essere uguali e dovrebbero rispettarsi reciprocamente la sovranità e l'integrità territoriale. "La Cina si attiene al percorso di sviluppo pacifico e rispetta la scelta di Kiribati di un percorso di sviluppo adatto alla propria situazione nazionale", ha affermato Xi. Il presidente cinese ha affermato che i due paesi dovrebbero ampliare la cooperazione pragmatica cercando la sinergia della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) con i piani di sviluppo di Kiribati. (segue) (Cip)