Cina: Xi Jinping incontra omologo di Kiribati (3)

- Xi ha aggiunto che la Cina incoraggerà un numero maggiore di imprese cinesi a investire in Kiribati: Pechino ha approvato la quotazione di Kiribati come destinazione per gruppi di turisti cinesi. "La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione nell'ambito dei meccanismi multilaterali, tra cui il Forum delle Nazioni Unite e delle Isole del Pacifico, e continuerà a fornire assistenza e sostegno a Kiribati sui cambiamenti climatici nel quadro della cooperazione Sud-Sud per salvaguardare gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo", ha affermato Xi. Mamau da parte sua ha affermato che è sulla base della sua fiducia nella Cina che Kiribati ha preso l'importante decisione di ristabilire i legami diplomatici con Pechino. "Kiribati aderirà fermamente alla politica della Cina unica, rispetterà la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, sosterrà il principio "Un paese, due sistemi" e la sua riunificazione", ha detto Mamau. (segue) (Cip)