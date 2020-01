Cina: Xi Jinping incontra omologo di Kiribati (4)

- Apprezzando il sostegno della Cina, il presidente si è detto impaziente di rafforzare la cooperazione con Pechino in settori quali economia, commercio, investimenti, turismo, pesca, istruzione, sanità e costruzione di infrastrutture. "Kiribati parla molto del ruolo della Cina nella salvaguardia della pace nel mondo e nella promozione dello sviluppo comune e apprezza gli sforzi della Cina per far progredire la cooperazione sud-sud e aiutare i paesi in via di sviluppo di piccole e medie dimensioni come Kiribati ad accelerare lo sviluppo e affrontare sfide come il cambiamento climatico", ha affermato Mamau. Dopo i colloqui, Xi e Mamau hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione bilaterale a Pechino. Mamau è in visita di Stato in Cina dal 4 all'11 gennaio. (Cip)