Bielorussia-Usa: telefonata Makei-Pompeo, focus su visita Segretario di Stato a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Argomento della discussione è stata la visita dello stesso Pompeo in Bielorussia, prevista nei giorni scorsi e posticipata a data da destinarsi. Makei, come riferisce una nota del dicastero degli Esteri di Minsk, ha riaffermato la disponibilità bielorussa ad accogliere in visita il segretario di Stato in una data che vada bene per entrambe le parti. Makei ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere uno scambio “aperto” di visione nello sviluppo delle relazioni bilaterali, oltre che in merito alla situazione regionale e globale. Nell’ambito della discussione sul Medio Oriente, il ministro bielorusso ha condannato le azioni che risultano in violazione con i privilegi e le immunità diplomatiche stabilite dalla Convenzione di Vienna. In tale contesto, il ministero bielorusso raccomanda le parti ad avviare una de-escalation delle tensioni. (Res)