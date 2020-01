Medio Oriente: Siracusano (FI), governo italiano totalmente incapace di esprimere un parere

- "E' noto ormai che l'Italia nello scacchiere internazionale sia diventata ininfluente, ma la novità rivelata dalla crisi in Medio Oriente dopo l'uccisione del generale Soleimani, è che il governo italiano è totalmente incapace persino di esprimere un parere. In sostanza, conta come il due di mazze quando la briscola è a coppe". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano. "Eppure - prosegue la parlamentare in una nota - il peso specifico dei nostri contingenti militari nei teatri di guerra è troppo rilevante per correre il rischio che non siano tutelati da un governo che non sa cosa dire e nemmeno da che parte stare". (Com)