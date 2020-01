Libia: portavoce Haftar annuncia la presa di Sirte

- Il portavoce del generale Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato la presa di Sirte da parte dell'Esercito nazionale libico (Lna), che controlla ora "la città e i suoi sobborghi" dopo un breve scontro con le milizie allineate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. In conferenza stampa, Al Mismari ha spiegato che le forze dell'Lna sono avanzate su Sirte lungo tre diverse direttrici, via terra e via mare, prendendo inizialmente il controllo del porto marittimo. Successivamente, ha proseguito l'ufficiale, le forze di Haftar sono entrate nella base aerea di Qardabiya, una delle maggiori in tutto il paese, nel campo militare al Saadi, nella zona meridionale della città, e nel quartier generale della brigata Tefrafet. La Forza di protezione di Sirte, gruppo armato affiliato al Governo di accordo nazionale, è stata costretta a ritirarsi verso ovest. Tali sviluppi avvengono mentre nelle ultime settimane si è intensificata l’offensiva dell’Lna verso la capitale Tripoli, dove intanto stanno giungendo a partire da ieri militari turchi a sostegno del Gna. (Lit)