Iraq: von der Leyen, de-escalation è anche nell’interesse dell’Iran

- Una de-escalation in Iraq è nell’interesse non solo di Baghdad, ma anche dell’Iran. Lo ha dichiarato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, invitando tutti gli attori a non aggravare la crisi innescata dall’uccisione a Baghdad da parte delle forze statunitensi del generale iraniano Qassem Soleimani e dal leader delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Mohandis. “È importante adesso usare tutti i canali diplomatici e chiarire che è anche nell’interesse dell’Iran, oltre che in quello dell’Iraq, intraprendere un percorso di sobrietà e moderazione e non la via dell’escalation”, ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di una riunione dell’Unione cristiano-sociale in Baviera (Csu). (Res)