Usa: colloquio fra Pompeo e segretario generale Onu Guterres, focus su Venezuela e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. I due hanno discusso in merito ai recenti sviluppi in Venezuela e nel Medio Oriente, come reso noto dalla portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus.(Was)