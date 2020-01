Iraq: von der Leyen convoca collegio commissari straordinario mercoledì

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, convocherà una riunione straordinaria del collegio dei commissari in merito agli ultimi sviluppi in Iraq. Lo ha dichiarato la stessa von der Leyen, secondo la quale, "dopo i recenti sviluppi in Iraq, ora è importante arrestare il ciclo della violenza" e fare in modo che "venga nuovamente creato spazio per la diplomazia". La presidente dell'esecutivo europeo ha sottolineato che "l'Europa ha una responsabilità speciale" in questo contesto perché, "mentre le tensioni aumentano, (l'Europa) sta parlando con tutti quanti sono coinvolti". Von der Leyen ha spiegato che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, riunirà i ministri degli Affari esteri in una riunione speciale del Consiglio dell'Ue "per attivare tutti i canali diplomatici". (segue) (Beb)