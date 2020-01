Giappone: Ghosn afferma che rivelerà nomi politici responsabili del suo arresto

- L’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, ha dichiarato che intende rivelare i nomi di quanti a suo dire hanno architettato il suo arresto a Tokyo nel novembre del 2018, inclusi alcuni politici giapponesi, nel corso di una conferenza stampa che terrà questa settimana. Ghosn, fuggito in Libano alla fine del mese scorso, è stato intervistato a Beirut dall’emittente televisiva statunitense Fox News, cui ha dichiarato di disporre di “evidenze documentali concrete” che dimostrerebbero come il suo arresto sia stato un complotto per “eliminarlo” e bloccare così la fusione tra i costruttori di automobili Renault e Nissan. La scorsa settimana la dirigenza di Nissan ha riferito che proseguirà l’azione legale contro Ghosn per le sue presunte condotte finanziarie illegali; l’azienda ha definito la fuga dell’ex presidente nel Libano un evento “estremamente riprovevole”. Le autorità del Libano hanno affermato che Ghosn è entrato nel paese legalmente, esibendo un passaporto francese e una carta d’identità libanese; Beirut e Tokyo non hanno mai firmato accordi per l’estradizione. (segue) (Was)