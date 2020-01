Giappone: Ghosn afferma che rivelerà nomi politici responsabili del suo arresto (4)

- L’ex presidente dell’alleanza automobilistica Renault-Nissan Carlos Ghosn, arrestato in Giappone a novembre 2018 con l’accusa di gravi reati finanziari, è fuggito dal paese nascondendosi nella custodia di un grande strumento musicale che suoi complici hanno trasportato a bordo di un jet privato, decollato da Osaka. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Kyodo” un amico di lunga data dell’ex dirigente aziendale. Imad Ajami. Ghosn, che si trovava a Tokyo in regime di libertà vigilata in attesa del processo a suo carico, si è nascosto nella custodia portata nella sua residenza a Tokyo da un gruppo musicale, in occasione di una festa privata il giorno di Natale. Ghosn è stato poi trasportato in un aeroporto in un’altra parte del Giappone. Ajami, un consulente libanese che vive a Tokyo, afferma di aver ottenuto l’informazione da persone vicine a Ghosn dopo che questi è riuscito a lasciare il Giappone. (segue) (Was)