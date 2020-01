Giappone: Ghosn afferma che rivelerà nomi politici responsabili del suo arresto (6)

- Gli inquirenti giapponesi hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di Tokyo dell’ex presidente di Renautl e Nissan. La stampa giapponese, che ha diffuso nuove indiscrezioni in merito ai dettagli della rocambolesca fuga: Ghosn avrebbe lasciato il Giappone servendosi di uno di due passaporti francesi di cui è titolare, che evidentemente non aveva consegnato alle autorità giapponesi. Il principale avvocato difensore di Ghosn in Giappone, Junichiro Hironaka, ha confermato infatti che le autorità giudiziarie giapponesi hanno preso in custodia tre passaporti di cui Ghosn è titolare: uno francese, uno libanese e uno brasiliano. Pare che le autorità giudiziarie giapponesi non avessero sequestrato il secondo passaporto francese di Ghosn, a condizione che il documento fosse rinchiuso “in una cassetta di sicurezza” e le chiavi custodite dai legali dell’ex dirigente aziendale. Secondo l’emittente televisiva Nhk, però, Ghosn teneva il passaporto con sé dallo scorso maggio, per ragioni ancora non chiare. (segue) (Was)