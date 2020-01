Kosovo: Thaci riceve Kurti, "aspetterò 48 ore per assegnare mandato formazione governo" (4)

- "Invito l'Ldk a decidere il primo vice premier e gli altri 5 ministri. Appena avrò i nomi dalla Lega democratica, renderò pubblici anche i nomi del ministro delle Minoranze serbe e di quello delle minoranze non serbe, ed almeno 10 vice ministri di Vetevendosje", ha detto Kurti. Ai giornalisti che gli hanno poi chiesto se la sua mossa potesse essere considerata una provocazione nei confronti della Ldk, Kurti ha riposto di aver "pubblicato solo i nomi dei ministri del mio partito, e non della Ldk. Spetta ad essa stabilire i nomi in quei dicasteri che avevamo precedentemente concordato in principio", ha detto Kurti, sottolineando che "la Lega democratica è il nostro unico partner di governo". (Kop)