Giustizia: Costa (FI) su prescrizione, Pd smetta di zigzagare e voti per cancellare riforma Bonafede

- "Anche personaggi di grande rilievo della storia della sinistra come Luciano Violante e Giuliano Pisapia contestano lo stop alla prescrizione targato Bonafede. E lo fanno con argomenti tecnici, puntuali, inattaccabili. Ora tocca al Partito democratico decidere: smetta di zigzagare, di gettare la palla in tribuna, di cercare mediazioni improbabili e voti per cancellare la riforma Bonafede. Solo così si potrà rimediare fulmineamente ad un grave danno al nostro diritto". Lo dichiara, in una nota, Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro.(Com)