Regionali Emilia-Romagna: Salvini, Bonaccini passa tempo su Fb, noi tra migliaia di persone

- "Bonaccini passa il tempo su Facebook, noi in due giorni abbiamo girato dieci città ed incontrato e abbracciato migliaia di persone: trova la differenza...". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio, a proposito del candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini. (Rin)