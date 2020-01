Iran: Battilocchio (FI), prioritario assicurare sicurezza militari italiani

- "L'uccisione del generale Soleimani, capo delle forze al-Quds che negli ultimi 15 anni ha combattuto contro le contingenti Usa e della coalizione occidentale è un duro colpo inflitto all'Iran. Se da un lato vi è un nemico in meno, dall'altro c'è da aspettarsi una reazione violenta e non è detto che questa sia diretta contro l'America, anzi, quasi certamente colpirà bersagli indiretti come possono essere Arabia Saudita, Israele, forze Onu in Libano o contingenti in Iraq. Abbiamo migliaia di militari impiegati in quelle zone ed è prioritario assicurarne la sicurezza". Lo ha affermato, in una nota, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia. "Ho avuto modo di collaborare in prima persona con i militari italiani, in patria e in operazioni come Libano e Kosovo toccando con mano i loro importanti risultati - ha aggiunto -. Non è accettabile che chi opera per la stabilità nel mondo e per la sicurezza dell'Italia venga lasciato a sé stesso. Urge lo sfruttamento di tutti i canali possibili per minimizzare i rischi dei nostri uomini".--(Com)