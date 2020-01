Rifiuti Roma: Giro (Fi), è emergenza sanitaria intervenga Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È emergenza sanitaria a Roma. Tonnellate di rifiuti sono ancora abbandonati per strada in molti quartieri della Capitale. Stasera ho fatto un video raccapricciante ai Colli Portuensi in via Severo Carmignano alle 17. È tutto pubblicato sul mio profilo Facebook. La Procura di Roma intervenga! La Raggi a mio avviso - essendo la responsabile della salute pubblica - va perseguita". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. (Rer)