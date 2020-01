Iraq: Stoltenberg ufficializza stop a missione di addestramento Nato

- La Nato conferma la sospensione temporanea delle attività di addestramento in Iraq. Lo ha annunciato oggi il segretario generale, Jens Stoltenberg, al termine dell’odierna riunione a Bruxelles tra gli ambasciatori dei paesi membri dell’Alleanza. “Durante il nostro incontro di oggi, gli alleati hanno espresso il loro forte sostegno per la lotta contro lo Stato islamico e per la missione Nato in Iraq. In tutto quello che facciamo, la sicurezza del nostro personale è una priorità assoluta. Per questo, abbiamo sospeso temporaneamente le attività di addestramento sul terreno”, ha dichiarato Stoltenberg. La decisione arriva nel pieno della crisi innescata dall’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, avvenuta nella notte tra il 2 e 3 gennaio all’aeroporto di Baghdad in un raid delle forze degli Stati Uniti. Nell’attacco è rimasto ucciso anche il capo delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Mohandis, numero due delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita protagoniste della vittoria militare sullo Stato islamico. Ieri la Camera dei rappresentanti di Baghdad, nel corso di una sessione boicottata dalle forze politiche sunnite e curde, ha votato a favore di una risoluzione che impegna il governo a espellere le forze straniere dal territorio nazionale. (segue) (Irb)