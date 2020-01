Usa-Iran: direttore generale Unesco chiede rispetto convenzione su protezione siti culturali

- Stati Uniti e Iran rispettino la convenzione internazionale che obbliga gli Stati a proteggere i siti culturali. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, dopo che nelle scorse ore il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di colpire siti culturali iraniani in risposta a eventuali attacchi di Teheran contro cittadini o proprietà degli Usa. Il dirigente delle Nazioni Unite ha ricordato come sia Washington che Teheran abbiano firmato nel 1972 una convenzione che proibisce “qualsiasi azione che possa danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di altri paesi”. “L’universalità del patrimonio culturale e naturale è un vettore di pace e dialogo tra popoli che la comunità internazionale ha il dovere di proteggere e di preservare per le future generazioni”, ha affermato Azoulay. Sulle minacce di Trump era intervenuto in giornata anche il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, secondo cui tali azioni corrisponderebbero a “crimini di guerra”. (segue) (Res)