Usa-Iran: direttore generale Unesco chiede rispetto convenzione su protezione siti culturali (2)

- Tuttavia, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump non ha fatto marcia indietro rispetto alle parole di ieri. “(Agli iraniani) è permesso di usare bombe in strada e di far saltare in aria la nostra gente. A noi non verrebbe consentito di toccare i loro siti culturali? Non funziona in questo modo”, ha affermato il capo della Casa Bianca. A gettare acqua sul fuoco, sempre nella giornata di ieri, è stato il segretario di Stato Mike Pompeo, secondo cui un eventuale risposta militare degli Stati Uniti “avverrebbe nel rispetto delle leggi dei conflitti armati”. L’Iran dispone di 22 siti riconosciuti come patrimonio culturale universale dall’Unesco. (Res)