Roma: iniziati lavori su via Castel Porziano. Raggi, attesi da anni

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato su Facebook l'inizio dei lavori di riasfaltatura su via di Castel Porziano, nel X municipio della Capitale. Questi lavori, ha scritto sulla sua pagina la prima cittadina "erano attesi da molto tempo dai residenti dell’Infernetto, un quartiere nei pressi di Ostia e del litorale della città. Gli interventi porteranno vantaggi al traffico locale e più sicurezza per i pedoni". Poi la sindaca descrive l'intervento: "Sono state infatti eliminate le buche presenti sulla carreggiata e gli operatori della ditta che esegue i lavori hanno rifatto l’asfalto scendendo in profondità: questo consentirà alla strada di resistere nel tempo. La segnaletica sarà realizzata dopo le feste natalizie per non arrecare eccessivo disagio ai cittadini". "Nel 2019 abbiamo riqualificato importanti arterie di traffico come via Cavour, via dell’Amba Aradam, via Collatina, via di Tor Bella Monaca, via di Tor Cervara. Quest’anno i cantieri aumenteranno", conclude Raggi. (Rer)