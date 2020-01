Energia: Qatar Petroleum firma accordo per fornire Gnl al Kuwait

- La compagnia energetica Qatar Petroleum (Qp) ha annunciato di aver firmato un accordo con la Kuwait Petroleum Corporation per la fornitura di tre milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) per 15 anni. L’intesa è stata siglata in Kuwait dall’amministratore delegato di Qp e ministro dell’Energia qatariota Saad Sherida al Kaabi e dal ministro del Petrolio kuwaitiano Khaled Ali al Fadhel. “In base all’accordo, le consegne di Gnl al nuovo terminal del porto di al Zour inizieranno nel 2022 e aiuteranno il Kuwait a soddisfare la propria domanda di energia”, ha fatto sapere la compagnia qatariota. Secondo Al Fadhel, il Kuwait necessita di fonti di energia più pulite e, nonostante il recente aumento della produzione di gas, ha ancora “bisogno urgente” di importazioni. (Res)