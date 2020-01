Onu: segretario generale Guterres, preoccupato per aumento tensioni a livello globale

- I leader globali devono lavorare per una de-escalation e la ripresa del dialogo. Questo l'appello lanciato oggi dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "Sto seguendo con grande preoccupazione il recente aumento a livello globale delle tensioni" ha detto Guterres, ripreso dai media internazionali. "Sono in costante contatto con i più importanti leader globali. Il mio messaggio è semplice e chiaro: stop all'escalation, esercitate la massima cautela, riprendete il dialogo, rinnovate la cooperazione internazionale", ha aggiunto Guterres. (Was)