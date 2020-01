Kosovo: Kurti, dispiaciuto di non avere ancora un accordo con Ldk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante i miei ripetuti sforzi, non è stato reso possibile un incontro con il leader del Ldk, prima dei colloqui con il presidente della Repubblica. Nessuna di noi ha immaginato che l'inizio del nuovo anno ci avrebbe trovato senza il nuovo governo. Come futuro premier, e come vostro rappresentante politico, che almeno nelle due ultime elezioni parlamentari ha ottenuto il maggior numero di voti, ribadisco che non abbiamo tempo da perdere", ha sottolineato Kurti, nel video messaggio rivolto ai cittadini. Secondo la Costituzione kosovara, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all'incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetvendosje e Kurti come suo leader. (segue) (Kop)