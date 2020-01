Kosovo: Kurti, dispiaciuto di non avere ancora un accordo con Ldk (3)

- La data dell'incontro fra Thaci e Kurti è stata accompagnata da numerose polemiche. Il leader di Vetvendosja ha dichiarato che la data per la formazione del nuovo governo non sarà determinata dal presidente della Repubblica. "Il presidente fissa la data per la costituzione dell'Assemblea e non quella per la formazione del governo. Per me la data giungerà dall'esito dei colloqui con la Lega democratica del Kosovo (Ldk)", ha detto Kurti, in riferimento ai colloqui fra i due partiti per formare una maggioranza. Parlando pochi giorni fa, alla riunione del consiglio generale di Vetevendosje. "Non sono bastati 80 giorni per raggiungere un accordo a causa di richieste eccessive (della controparte)", ha detto Kurti, secondo cui gli elettori hanno inviato un "chiaro messaggio alle elezioni per far sì che l'opposizione di ieri diventasse il futuro governo". (segue) (Kop)