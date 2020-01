Kosovo: Kurti pubblica lista ministri Vetevendosje, "Ldk faccia lo stesso" (2)

- "Invito l'Ldk di decidere il primo vice premier e gli altri 5 ministri. Appena avrò i nomi dalla Lega democratica, renderò pubblici anche i nomi del ministro delle Minoranze serbe e di quello delle minoranze non serbe, ed almeno 10 vice ministri di Vetvendosje", ha detto Kurti. L'Ldk ha previsto per oggi la convocazione di un'assemblea riservata alla leadership del partito e al suo gruppo parlamentare. Secondo la Costituzione kosovara, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all'incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetvendosje e Kurti come suo leader. A seguito delle elezioni politiche del 6 ottobre scorso, Thaci aveva già invitato altre tre volte Kurti a presentarsi presso l'ufficio di presidenza, senza riuscire nell'intento. (Kop)