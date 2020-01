Kosovo: Thaci riceve Kurti, "aspetterò 48 ore per assegnare mandato formazione governo"

- Il movimento Vetevendosje dovrà proporre ufficialmente, entro le prossime 48 ore, il nome del suo candidato alla carica di primo ministro, che otterrà poi dal presidente kosovaro Hashim Thaci il mandato per formare il nuovo governo. Lo ha reso noto lo stesso Thaci in un suo post su Facebook a termine di un breve incontro avuto nel pomeriggio con il leader di Vetevendosje Albin Kurti. Secondo la Costituzione kosovara, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all'incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetevendosje, e Kurti come suo leader. A seguito delle elezioni politiche del 6 ottobre scorso, Thaci aveva già invitato altre tre volte Kurti a presentarsi presso l'ufficio di presidenza, senza riuscire nell'intento. (segue) (Kop)