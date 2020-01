Governo: gennaio denso di impegni, tra i nodi prescrizione e revoca concessioni autostradali

- Terminate le feste - come vuole la tradizione - con l’Epifania, si annuncia un mese di gennaio intenso per il Conte bis. E se non è stata ancora fissata la data per la verifica di governo, sul tavolo ci sono non pochi nodi, a cominciare da quello sulla prescrizione, con Italia viva contraria alla riforma voluta dal ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede e disponibile a votare la proposta di legge di Forza Italia, che annullerebbe l’efficacia delle norme varate dal Guardasigilli. Intanto, il vertice di maggioranza sull’argomento, previsto per le prossime ore, è stato rinviato a giovedì 9 gennaio. Dossier delicati sono, poi, quelli relativi alle vicende Alitalia e Banca popolare di Bari, senza trascurare la conversione in legge del decreto Milleproroghe - approvato "salvo intese" dal Consiglio dei ministri - in cui è stata inserita la misura sulla revoca delle concessioni autostradali. Altro possibile ostacolo il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere, formulata dal Tribunale dei ministri di Catania, nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, per la gestione della vicenda della nave Gregoretti. Il pronunciamento nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari di palazzo Madama si dovrebbe tenere il 20 gennaio, con il verdetto dell’Aula atteso a febbraio, ma si sta facendo largo la tentazione di rinviare il tutto, per evitare ulteriori polemiche. Questo anche perché malgrado Iv abbia anticipato il voto favorevole in Giunta, alla fine i tre senatori renziani presenti nell’organo potrebbero pure astenersi, mettendo così in salvo l’ex vicepremier e ministro dell’Interno. (segue) (Rin)