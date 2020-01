Governo: gennaio denso di impegni, tra i nodi prescrizione e revoca concessioni autostradali (2)

- Il 12 gennaio dovrebbero essere depositate le 64 firme raccolte al Senato per indire un referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, mentre tre giorni dopo - il 15 gennaio - ci potrebbe essere la decisione della Consulta sull’ammissibilità del referendum leghista che punta a cancellare la quota proporzionale presente nell’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, e rendere quindi il sistema completamente maggioritario. Il 26 gennaio ci saranno, infine, le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, che secondo più di qualcuno potrebbero rappresentare il vero e proprio spartiacque per la durata della legislatura e per la tenuta dell’esecutivo. (Rin)