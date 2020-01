Iraq: von der Leyen convoca collegio commissari straordinario mercoledì (2)

- Von der Leyen ha evidenziato come, "dopo la devastazione provocata da Daesh", il paese si stia "sviluppando bene" e come la sua popolazione meriti "di vedere il proseguimento dei progressi verso la ricostruzione e una maggiore stabilità. L'Iraq merita di rimanere sulla strada dell'equilibrio e della riconciliazione. Chiediamo a tutte le parti di mostrare moderazione", ha aggiunto. La presidente della Commissione ha anche annunciato di convocare per mercoledì mattina, "una riunione speciale del collegio dei commissari" dove Borrell e altri commissari faranno un resoconto sulla sensibilizzazione verso le diverse parti interessate in merito agli ultimi sviluppi in Iraq e non solo. Inoltre, questa riunione "servirà anche come piattaforma per coordinare le azioni che dovranno essere intraprese dai commissari e dai partner nella regione in relazione ai loro portafogli", ha proseguito von der Leyen. (segue) (Beb)