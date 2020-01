Iraq: von der Leyen convoca collegio commissari straordinario mercoledì (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte iraniano, "siamo profondamente preoccupati per l'annuncio dell'Iran che non rispetterà più il limite fissato dal Piano d'azione comune congiunto (Jcpoa). Questo annuncio arriva in un momento di forti tensioni nella regione. Da un punto di vista europeo, è importante che l'Iran torni all'accordo nucleare. Dobbiamo convincere l'Iran che è anche nel suo stesso interesse", ha dichiarato la presidente. (Beb)