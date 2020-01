Usa-Kazakhstan: firmato accordo fra i due paesi su trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Kazakhstan hanno siglato l’accordo sul trasporto aereo, conforme alla politica Usa sul trattato “Cieli aperti”. Il contratto stabilisce una “relazione moderna in termini di aviazione civile” fra Nur-Sultan e Washington, come rende noto il Dipartimento di stato Usa. L’accordo, firmato dall’ambasciatore statunitense in Kazakhstan William H. Moser e dal ministro per l’Industria Beibut Atamkulov, entrerà in vigore dopo uno scambio di note diplomatiche fra i due governi. (Was)