Roma: su corso Francia un murale ricorda Gaia e Camilla

- Un murale sulla rampa di accesso alla tangenziale che passa sopra Corso Francia per ricordare Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di sedici anni investite e uccise proprio a pochi passi la notte tra il 22 e il 23 dicembre. A realizzare il disegno gli amici delle due giovani. Il murale raffigura in versione stilizzata e colorata Gaia e Camilla mano nella mano. Sullo sfondo un cuore rosso. Sotto la scritta tutta maiuscola "Mano nella mano anche in cielo". (Rer)